Moedas x atitude!

Hoje, todas as vezes que paramos em algum semáforo de qualquer cidade, grande ou média, no Brasil, temos à nossa disposição uma infinidade de informações, produtos ou atrações.

São entregadores de propagandas e folhetos em geral, vendedores de tudo, pedintes, até algumas atrações, como bandas de rock tentando um lugar no disputadíssimo mercado musical.

Os artistas de semáforo do momento, são os malabaristas, na sua maioria argentinos, que por uma apresentação de alguns segundos de equilíbrio e agilidade, passam a “sacolinha” aos motoristas expectadores da apresentação.

Nesta quinta-feira, eu estava indo para uma reunião às 19 horas, quando parei em um semáforo e vi um grupo de jovens em frente ao meu carro fazendo alguns passos de dança. Após a apresentação eles vieram até a janela do meu carro e pediram uns trocados para ajudá-los como novos calouros de uma Faculdade. É claro que eles estavam radiantes, felizes e com a auto-estima nas alturas, com os olhos brilhando e um sorriso enorme, pois conseguiram uma vaga na Universidade que a maioria de vestibulandos gostaria de passar.

O fato de eu dar ou não umas moedas, não iria abalar em nada a atitude positiva deles. As empresas hoje estão cheias de profissionais que quando conseguiram aquela tão sonhada vaga ou emprego, ficaram radiantes, felizes e com a auto-estima nas alturas, poderiam até ter ido às ruas por um dia pedir uns trocados para festejar o novo emprego.

Entretanto, o tempo passa e a maioria deles não mantêm a mesma atitude do começo, consequentemente a auto–estima e a felicidade diminuem, o rendimento e a vontade de trabalhar também.

Não deixe isto acontecer, faça como aqueles jovens calouros, continue sempre fazendo a melhor apresentação e trabalho que puder, quantas vezes forem necessárias.

Isto o ajuda a melhorar e manter-se positivo, e não se esqueça, o fato de conseguir ou não as “moedinhas”, nunca poderá alterar a sua atitude, ok?

Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

#treinamentoscomjogosdenegocios&palestrasdemetasevendas

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores. SITE: www.milleo.com.br & www.treinamentodegestao.com.br

