Momentos marcantes do estádio do Pacaembu

Folhapress

Construção

Prefeitura de São Paulo inicia as obras do Pacaembu, durante gestão do prefeito Fábio Prado, em 1936

Inauguração

O Palestra Itália vence o Coritiba por 6 a 2 no jogo de abertura do estádio municipal, em 27 de abril de 1940. No mesmo dia, o Corinthians vence o Atlético-MG por 4 a 2

Primeiro título

Em 8 de dezembro do ano da inauguração, o Palestra Itália se torna o primeiro campeão no Pacaembu ao conquistar o título Paulista após vencer o São Paulo por 4 a 1

Leônidas da Silva

71.281 vão ao estádio Municipal -maior público registrado no local- assistir à estreia do Diamante Negro pelo São Paulo, em 24 de maio de 1942, no 3 a 3 contra o Corinthians

Copa de 1950

Pacaembu recebe seis jogos do Mundial

Quarto Centenário

Corinthians é campeão paulista de 1954 ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, em 6 de fevereiro de 1955. O jogo é parte dos festejos do aniversário de 400 anos de SP, comemorado no ano anterior

Mudança de nome

O local passa a se chamar Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, em 1961, em homenagem ao chefe da delegação brasileira campeã do mundo em 1958

Concha acústica

Gestão Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo demoli o palco em 6 de setembro de 1969

Tobogã

Setor de arquibancada é inaugurado no empate em 0 a 0 entre Corinthians e Nacional (URU), em 27 de outubro de 1970

Brasileiro

Corinthians e Palmeiras fazem a primeira e única final do Nacional no estádio, e o time alviverde se sagra campeão

Violência

Final da Supercopa São Paulo de juniores entre Palmeiras e São Paulo termina em pancadaria entre os torcedores de ambas as equipe e a morte de um jovem de 16 anos, em 20 de janeiro de 1995

Tombamento

Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de SP) tomba o Pacaembu em 1998

Libertadores

Corinthians conquista título continental sobre o Boca Juniors, em 4 de julho de 2012. No ano anterior, o Santos vence Peñarol e é tricampeão da competição