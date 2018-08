Monalisa Perrone diz que sua rotina não vai mudar com uma hora a mais do programa Hora Um

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta segunda-feira (13), o jornal Hora Um ganhará uma hora a mais e vai ao ar das 4h às 6h, sob o comando de Monalisa Perrone, 48. Se a apresentadora já acordava cedo antes, quando o jornalístico começava às 5h, agora, então, ela vai madrugar. Mas nada que a jornalista não tire de letra.

"É claro que todo o mundo me pergunta como consigo manter essa rotina, e eu digo que a disciplina é a minha sócia. E tem que querer fazer, né? Quero e acho que isso ajuda. Na verdade, não vai mudar muito, não. Acordava à 0h30 e já estou acordando uma hora mais cedo", conta Perrone.

A atração também estreia algumas séries para serem exibidas a partir da data. Roberto Kovalick está à frente de um desses especiais, dividido em cinco reportagens, sobre responsabilidade social. "Com uma hora a mais, temos a oportunidade de poder levar ainda mais informação ao público. As pesquisas nos mostram que há o interesse por mais notícias logo cedo, as pessoas gostam de sair de casa bem informadas. O público já nos pedia por isso."

Para um programa de madrugada, alguns detalhes mudam com relação a outros da programação. Monalisa conta quais são eles. "O fundamental é a equipe estar afinada com antecedência aos fatos importantes, e eu também tenho que entrar nesse tom. O que vai mudar bastante é que, como temos um jornal fresco, vamos poder começar a cobertura de uma notícia bem cedo", conclui Monalisa.

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), 836 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Nesta segunda (13), o Hora Um estreia uma série especial de reportagens que trata desses números superlativos e do que está sendo feito para virar o jogo.

Em cinco reportagens, a série apresenta, entre outras coisas, as metas que os países precisam atingir até 2030 nas áreas social, ambiental e econômica para melhorar esse quadro. O repórter Roberto Kovalick mostra o resultado aos telespectadores.