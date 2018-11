Monique Alfradique diz que procura se vestir com 'pitada de rock' e ousa na maquiagem colorida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Monique Alfradique, 32, contou na noite desta quarta-feira (24), na São Paulo Fashion Week, que gosta de observa as tendências da moda e adaptá-las ao seu tamanho e ao seu dia a dia.

"Nem tudo que está na passarela cai bem, especialmente, para mim, que tenho 1,60 m. Então, a gente tem que adaptar e saber identificar qual é o seu estilo e o que combina e fica legal", disse.

Ela foi conferir a estreia da Bob Store na semana de moda. A SPFW acontece até sexta-feira (26), no espaço Arena, na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista.

Monique afirmou que é clássica na hora de se vestir, mas com uma "pitada de rock". "Gosto de um jeans rasgado, de uma jaqueta, desse tipo de peça mais curinga."

Sobre as tendências para o verão, a atriz revelou que aposta nas cores néon. "E gosto de ousar mais em maquiagem, investir em maquiagens coloridas", disse.

Depois de integrar o elenco da novela "Deus Salve o Rei", da Globo, Monique volta ao ar em novembro, na série "Pais de Primeira", também na emissora carioca. Ela faz o papel de Patrícia, a "mãe perfeita", e que vai dar muitos palpites na vida dos protagonistas Taís (Renata Gaspar) e Pedro (George Sauma), casal que está presentes a descobrir o que é ter um filho.

"A série mostra a maternidade exatamente como é, sem florear, abordando os perrengues, as angústias e preocupações. Mas eu faço a Patrícia, que tem dois filhos pequenos e lida de forma muito simples com a maternidade. Ela é uma supermãe", revelou. Monique disse que pretende ter filhos, mas não agora. "Penso, com certeza, em ser mãe, mas no futuro."

Monique contou, ainda, que está gravando o filme "Reação em Cadeia", com direção de Márcio Garcia, que deve estrear em 2019.