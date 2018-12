Monotrilho fica fechado de quinta a terça-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 15-prata do metrô, o monotrilho, não vai operar entre esta quinta e a próxima terça-feira. De acordo com a companhia, o trecho vai passar por testes no sistema.

A SPTrans vai acionar o serviço Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência), durante todo o feriado, entre as estações Oratório e Vila Prudente.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também fará testes no sistema hoje, sábado e domingo. Haverá intervalos maiores entre os trens -de 15 a 32 minutos- em algumas linhas: 7-rubi, 8-diamante, 9-esmeralda, 10-turquesa, 11-coral e 12-safira.