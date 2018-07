Montadora lança óculos contra enjoo do passageiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca francesa de automóveis Citröen lançou no início deste mês um dispositivo para combater enjoos de passageiros em viagens longas.

Os óculos prometem acabar, após apenas dez minutos de uso, com o desconforto de adultos e crianças que sofrem ao tentar ler um livro ou usar o smartphone com o carro em movimento.

O gadget foi desenvolvido por uma startup no sul da França e, segundo a fabricante, tem eficácia de até 95%.

Montados numa espécie de óculos sem lentes, os anéis possuem um líquido azul que ajuda a recriar uma linha do horizonte e sincronizar novamente o movimento do ouvido interno, causador do mal-estar.

Após o fim dos sintomas, ele pode ser desvestido, sem comprometer o look do passageiro ou copiloto.

A peça, por ora, está disponível para venda apenas em lojas da marca na França, por 99 euros, cerca de R$ 450.

Para comparar o investimento, em São Paulo o serviço de higienização de interiores de carro custa entre R$ 100 e R$ 500.