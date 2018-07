Montagem de terrário vira a terapia da moda

Da redação

Práticos, versáteis e bonitos, os terrários são uma ótima opção para dar um toque especial na decoração de qualquer ambiente, além de serem ideais para quem gosta de plantas mas não tem muito espaço ou tempo disponível. Pensando nisso, os profissionais da Esalflores, prepararam um passo a passo de como montar um terrário de suculentas em casa.

O processo de montagem é simples e exige um recipiente de vidro com ao menos uma face translucida, areia de rio sem sal, granilha de cores diversas, casca de árvore, terra vegetal, pedras decorativas e mudas energizadas, além de um borrifador de água e uma colher ou pá pequena.

“O primeiro passo é colocar uma camada de granilha para a drenagem, podendo misturar as cores para decorar, em seguida deve-se colocar uma camada de areia de rio para firmar a granilha e garantir a areação das raízes, depois disso é o momento de adicionar a terra ou substrato para receber as suculentas, espalhando-os em pequenos montes e pressionando para formar uma camada inclinada ou irregular”, explica Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

Finalizada a montagem da camada, é hora de plantar as mudas de suculentas. O ideal é abrir um buraco do tamanho da raiz da muda com o auxílio de uma colher ou pá pequena, posicionando as raízes com cuidado. “O acabamento pode ser feito com a casca de árvore, pedras decorativas ou outros materiais de preferência. Para finalizar deve-se usar o borrifador para retirar o material que ficou grudado nas mudas e umedecer a terra. Com o terrário pronto, basta escolher um local iluminado e regar semanalmente com um borrifador diretamente na terra”, completa Bruno.

E-book

Os fãs de botânica e jardinagem ainda podem obter mais informações sobre montagem e manutenção de terrários de suculentas em um material exclusivo desenvolvido pela Esalflores. A empresa disponibiliza em seu site um exemplar digital completo e gratuito sobre como construir um terrário de suculentas: o e-book “Introdução ao Terrário de Suculentas”.

Disponível para download no site da Esalflores, o material, didático e instrutivo, aborda a tipologia das suculentas e as principais informações e cuidados com relação a locais ideais e frequência das regas.

Além disso, o material apresenta um passo a passo de todo o processo de enraizamento e montagem de um terrário de suculentas caseiro. As orientações são ilustradas e detalham todos os utensílios necessários para a composição do terrário, além de dicas de como deixá-lo mais bonito e diversas recomendações de manutenção.

O download do E-book “Introdução ao Terrário de Suculentas” pode ser realizado no link: http://flores.esalflores.com.br/e-book-suculentas-esalflores. Mais informações pelo telefone (41) 3091-0403.