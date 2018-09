Morador de Curitiba ganha um caminhão de prêmios em promoção

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O primeiro caminhão de prêmios da promoção do Condor e da Danone foi entregue no dia 5 de setembro ao cliente Silvestre Laska, de Curitiba. A promoção segue até o dia 30 de setembro e para participar é muito simples: a cada R$ 15,00 em compras de produtos da Danone em qualquer loja Condor, o cliente ganha um número da sorte para participar dos sorteios. Para isso, é necessário cadastrar os seus dados e cupom fiscal da compra no site www.promocoescondor.com.br/danone. Clientes cadastrados no Clube Condor recebem números da sorte em dobro.

Mais quatro caminhões de prêmios ainda serão sorteados entre os clientes participantes do Paraná e Santa Catarina. O primeiro sorteado destacou sobre a importância de participar de promoções como esta. “Não basta fazer a compra e guardar o cupom, cadastre e acredite que é possível ganhar”, aconselhou Laska.

Clube Condor

A participação no clube é gratuita e, para aderir, basta realizar um cadastro em qualquer uma das 47 lojas do Paraná e Santa Catarina, no totem localizado na entrada da área de vendas ou nos estandes de atendimento dos Cartões Condor. A adesão também pode ser feita pelo site www.clubecondor.com.