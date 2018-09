Mordomia de núpcias

Da redação

Uma noite especial merece uma comemoração inesquecível. Por isso, o Grand Hotel Rayon (Rua Visconde de Nacar, 1424 - Centro) oferece pacotes exclusivos para a noite de núpcias. Além da hospedagem sofisticada, com conforto e muito charme, o hotel ainda proporciona algumas mordomias para os recém-casados. Para a ocasião, a diária tem entrada antecipada e saída prolongada, café da manhã servido no apartamento, decoração e chocolates especiais, além de um presente exclusivo para os noivos e uma equipe altamente treinada para atender todas as necessidades deste momento tão importante. Mais informações (41) 3532-0150.