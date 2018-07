Moreira Franco diz que vai pedir adiamento de obras da Petrobras para evitar alta na conta de luz

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou que vai se reunir nesta sexta-feira (27) com o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, para negociar o adiamento da manutenção de plataformas da petroleira que poderão implicar o acionamento de usinas térmicas a óleo, mais caras e poluentes.

Essas manutenções foram programadas para ocorrer entre esta semana e meados de setembro, período em que há falta de chuvas e queda no reservatório das hidrelétricas -por essa razão, usinas térmicas são acionadas. Sem disponibilidade de gás, seria preciso acionar as usinas a óleo.

Os efeitos da parada nas usinas da estatal chegaram a acender um alerta na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O órgão questionou nesta semana o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) sobre a possibilidade de reprogramação ou reescalonamento, mesmo que em caráter parcial, nas atividades de manutenção.

Isso porque o acionamento dessas térmicas resultará em custos adicionais para as distribuidoras de energia, que em algum momento chegarão às contas dos consumidores.

Segundo o documento da Aneel ao ONS, uma operação de manutenção na plataforma de Mexilhão até o início de setembro reduzirá a oferta de gás para o Sudeste e o Nordeste, e a Petrobras aproveitará para realizar reparos em térmicas.

"Ocorre que a referida manutenção foi programada para o período seco. Essa condição sugere que, sob a ótica do setor elétrico, o momento escolhido para a parada não tenha sido o mais adequado, visto que o sistema demanda a geração térmica para preservar água nos reservatórios", argumentou a agência.

As hidrelétricas são a principal fonte de energia do Brasil, mas, após o fim do período de chuvas, que vai até abril, é normal o acionamento de térmicas para complementar o atendimento à demanda, o que acontece em ordem crescente, das com menor custo até as mais caras, que são as unidades a óleo e diesel.

Atualmente, estão acionadas usinas a gás e carvão, e apenas uma térmica a óleo, a UTE Bahia I, mas especialistas têm a avaliação de que mais unidades a óleo deverão ser acionadas no próximo mês, com o início da parada nos empreendimentos da Petrobras.

Procurado, o ONS informou que as paradas para manutenção não trazem "nenhum risco para a operação do sistema elétrico" e que as usinas "serão substituídas por outras fontes de geração disponíveis".