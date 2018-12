Moro anuncia nomes para comandar Polícia Rodoviária e Defesa do Consumidor

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, anunciou nesta sexta-feira (7) mais duas nomeações em sua equipe.

O novo diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será Adriano Marcos Furtado, que está atualmente no Paraná.

Para a secretaria de Defesa do Consumidor, será o advogado Luciano Timm, do Rio Grande do Sul.

"A PRF tem sido importante para a segurança pública do país, como na greve dos caminhoneiros. A área do consumidor eu não transito tão bem, mas ouvi muitas opiniões e fiz a escolha", disse o ex-juiz federal, em entrevista no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), onde o gabinete de transição está montado.

Segundo Moro, no setor do consumidor, a ideia é atuar de forma preventiva.

O chefe da perícia da Polícia Federal na operação Lava Jato em Curitiba (PR), Fabio Salvador, vai ser diretor técnico-científico da PF na gestão do novo diretor-geral Maurício Valeixo.