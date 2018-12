Moro anuncia secretaria para coordenar ações das polícias em todo o país

Folhapress

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou nesta segunda-feira (26) a criação de uma secretaria de operações integradas para coordenar ações policiais em nível nacional.

O órgão --que será comandado por Rosalvo Franco, ex-superintendente da Polícia Federal no estado do Paraná-- vai atuar no combate ao crime organizado.

A secretaria vai coordenar a atuação das polícias estaduais e federal, "respeitando autonomia dos Estados e do Distrito Federal", disse ele. "‹

"Resolvemos, na discussão do organograma --ainda não é uma questão totalmente fechada com todas as áreas do governo--, mas a ideia é que, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública haja a secretaria de operações policiais integradas", disse Moro.

"A ideia da secretaria é poder coordenar operações policiais a nível nacional. Hoje muitos grupos e atividades criminosas transcendem as fronteiras estaduais", afirmou.

Segundo ele, o combate "já é feito de certa maneira dentro do Ministério de Segurança Pública, mas a criação de uma secretaria específica para isso é oportuno".

Moro anunciou ainda Fabiano Bordignon como diretor do Depen (Departamento Penitenciário Nacional). Eles trabalharam juntos em Catanduvas (PR)."‹

"Sabemos que os presídios constituem situação de problema devido à superlotação e à fragilidade de certos presídios. Não podemos generalizar porque a situação em cada presídio é diferente", afirmou. "E sabemos que existem organizações criminosas centradas em alguns desses presídios."

Ele disse ainda que a pasta vai discutir a necessidade de construir novos presídios e melhorar a parte estrutural dos já existentes.

Segundo Moro, a criação do novo órgão aliviaria a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), que ficaria responsável apenas pela "super-estrutura": gestão e implantação do Susp (Sistema Único de Segurança Pública).