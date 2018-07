Moro diz haver precedentes para trabalho nas férias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas semanas após questionar a competência de um juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que concedeu habeas corpus ao ex-presidente Lula, o juiz Sergio Moro disse nesta quarta (25) que há precedentes para ter assinado o despacho mesmo durante suas férias.

Sem entrar em detalhes a respeito da decisão do dia 8, em que não cumpriu determinação do juiz que estava de plantão no tribunal, Rogério Favreto, Moro falou sobre o episódio em evento promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo.

"A imprensa vive questionando o juiz porque as férias são muito longas, com alguma razão, aí quando o juiz trabalha nas férias também critica", disse, em meio a risos da plateia, em teatro na zona oeste da capital paulista. "Mas isso [decisão durante as férias] tem precedentes."

O Conselho Nacional de Justiça intimou Moro, Favreto e João Pedro Gebran Neto, o relator da Lava Jato no TRF-4, a se explicarem sobre a guerra de decisões a respeito da soltura de Lula, que terminou com a determinação de manter o ex-presidente preso.

Questionado sobre a situação, Moro preferiu não se manifestar. "Isso envolve processos que eu ainda conduzo, gerou uma representação no CNJ na qual eu apresentei a minha resposta e mesmo na decisão do dia eu apresentei as minhas razões", disse o juiz.

"Podem me acusar de muita coisa, mas sempre agi com absoluta transparência em minhas decisões e sempre coloquei as minhas razões. Infelizmente por questões relacionadas ao meu trabalho eu não tenho a possibilidade completa de debater isso numa entrevista."

Participaram do evento, além de Moro, o advogado criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira e o promotor do Ministério Público de São Paulo Marcelo Mendroni.