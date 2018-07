Moro diz que eleições trazem risco à Lava Jato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz federal Sérgio Moro afirmou que existe sempre um risco de retrocesso no cenário eleitoral em relação aos avanços da Operação Lava Jato. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o magistrado defendeu "lideranças honestas" e "reformas de políticas mais gerais para diminuir os incentivos e oportunidades à corrupção".

"A dúvida é o que vai acontecer daqui para a frente. Vamos retomar aquela tradição de impunidade ou isso representou uma quebra significativa? Nessa perspectiva existe sempre um risco de retrocesso em relação a esses avanços. E há um risco, ainda, que nós não avancemos mais", afirmou.

O magistrado destacou que para que as ações contra a corrupção tenham efetividade no país, além da punição, são necessárias mudanças na legislação.

"Para avançar mais, precisamos, além de processos efetivos contra a corrupção, de mudanças políticas mais gerais nas leis para diminuir os incentivos e oportunidades para a corrupção. Mas os riscos sempre permanecem. Isso é algo que não vai ser dessa eleição, nem da próxima, sempre vai existir esse risco. Eu espero que não se concretize."

O magistrado participou nesta quarta-feira (25) do painel "O combate à corrupção" em evento promovido pelo jornal, ao lado do advogado criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira e do promotor do Ministério Público de São Paulo Marcelo Mendroni.

Durante o debate, o juiz responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, falou sobre o despacho enviado durante as férias para barrar o habeas corpus concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz de plantão do TRF-4 (Tribunal Regional da 4ª Região), Rogério Favreto. Após uma sequência de decisões, o presidente do tribunal determinou que Lula permanecesse preso.

"A imprensa vive questionando o juiz porque as férias são muito longas, com alguma razão, aí quando o juiz trabalha nas férias também critica", disse, em meio a risos da plateia, em teatro na zona oeste da capital paulista.