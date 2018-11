Morre a escritora e médium Zíbia Gasparetto

Redação Bem Paraná

Zíbia Gasparetto, uma das escritores espíritas que mais publicou obras no Brasil, morreu na noite desta quarta-feira (10). Ela lutava contra um câncer e morreu em casa, em São Paulo.

“Zibia Gasparetto, 92 anos, completou hoje sua missão entre nós e parte para uma nova etapa ao lado de seus guias espirituais, deixando uma legião de fãs, amigos e familiares, que foram tocadas por sua graça, delicadeza e por suas palavras sábias’, publicou a equipe na página oficial da escritora no Facebook. “Hoje, o astral recebe com amor uma de suas representantes na Terra”.

O anúncio nas redes sociais não informou local de velório e sepultamento. Em duas horas, havia mais de 45 mil compartilhamentos e 20 mi comentários. Depois, confirmou-se que o velório do corpo de Zíbia acontecerá nesta quinta-feira (11), no Cemitério de Congonhas. O sepultamento ocorrerá no mesmo local, às 15 horas.

Em 68 anos dedicados à Doutrina Espírita, Zíbia Gasparetto escreveu 58 livros, que, juntos, venderam 18 milhões de exemplares.