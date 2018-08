Morre artista plástico paraibano Antonio Dias aos 74 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu o artista plástico paraibano Antonio Dias, aos 74 anos, nesta quarta-feira (1º). Ele estava internado desde domingo (29) na Clínica São Vicente, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Dias tratava de câncer do pulmão há sete anos e foi diagnosticado em junho de 2017 com um tumor na cabeça.

Nascido em Campina Grande, cidade da Paraíba, Dias radicou-se no Rio de Janeiro no final dos anos 1950. Na época, ele frequentou aulas de Oswaldo Goeldi no ateliê de gravura da Escola Nacional de Belas Arte e passou a trabalhar como desenhista de arquitetura e artista gráfico, colaborando para publicações como a revista Senhor.

Nara Roesler, sua galerista há nove anos, disse em depoimento à reportagem que trabalhar com Dias permitia a ela o aprendizado e troca de experiências a todo momento. "Todos os artistas que são seguros, são cooperativos", afirmou Roesler. "Ele sabia da importância de seu trabalho".

O velório será no Memorial do Carmo na Capela 7, na quarta-feira (2), das 14h às 16h.