Morre Carlo Benetton, um dos fundadores do grupo italiano de moda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos fundadores do famoso grupo de moda italiano que leva seu nome, o empresário Carlo Benetton morreu nesta terça-feira (10) em Treviso, no norte da Itália, aos 74 anos.

De acordo com o grupo, Benetton faleceu em decorrência de uma doença descoberta há seis meses.

A companhia foi fundada pela família em 1965, em Ponzano Veneto, no nordeste da península. O crescimento e a expansão mundial da marca veio nos anos 1980, com as inovadoras camisas de lã de cores fortes e as polêmicas campanhas publicitárias a favor da integração racial e dos direitos humanos.

Em 2003, os irmãos Benetton decidiram se aposentar e deixar a administração de sua fortuna nas mãos de executivos.

Em 2017, o grupo fechou o ano com uma perda de 180 milhões de euros, o que levou Luciano Benetton, de 82 anos, a retomar o controle da companhia.