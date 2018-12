Morre empresário baleado em tiroteio entre policiais de Minas e SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta quinta (25), em Juiz de Fora (MG), o empresário Jerônimo da Silva Leal Júnior, em decorrência de disparos sofridos na sexta (19) no estacionamento do próprio hospital onde estava internado.

Leal Júnior é a segunda vítima do tiroteio entre policiais ocorrido naquele dia, em uma negociação envolvendo R$ 14 milhões em cédulas falsas.

O hospital informou que a morte ocorreu em razão da gravidade dos ferimentos. A Justiça, no último domingo, informava que estava entre a vida e a morte. Ele era dono de empresa de segurança contratada por empresários paulistas para ir até Juiz de Fora. O objetivo era protegê-los de eventual ataque.

Alvo da escolta, o doleiro Flávio de Souza Guimarães saiu de São Paulo em direção a Minas num avião particular para realizar um "negócio milionário" com o empresário mineiro Antônio Vilela. No voo, estavam um delegado da polícia de SP, os empresários Roberto Uyvare Júnior e Leal Júnior, e seu advogado.

Uyvare Júnior, segundo a Justiça mineira, tem empresas na França, na Espanha e no Brasil. Já Leal Júnior seria dono de uma empresa de segurança em São Paulo.

Flávio Guimarães prestou depoimento à Corregedoria da Polícia Civil e negou que tivesse objetivo eleitoral, assim como também negou que tenha levado dólares para Minas para serem trocados por reais. Alegou que foi a Juiz de Fora para pegar um empréstimo.

"O declarante nega, de forma veemente, qualquer vinculação dos fatos aqui narrados com atividade político-partidária de qualquer espécie ou viés, refutando especialmente alegação sentido de caixa dois eleitoral", diz trecho do depoimento do empresário, após questionado sobre isso.

Segundo a Folha apurou, a cúpula da Segurança Pública não acredita nessa versão de empréstimo, tanto assim que classifica como criminoso ato praticado pelos nove policiais civis que participaram da escolta do empresário até lá.

As apurações conduzidas pela polícia mineira indicam até agora que as malas de dinheiro seriam transportadas para São Paulo, mas só não foram porque, durante a negociação, os empresários paulistas desconfiaram de golpe --de que parte do dinheiro era falsa. Isso deu início à troca de tiros, já que policiais civis de Minas acompanhavam Vilela.