Morre Gil Gomes, o apresentador que marcou época no programa do SBT 'Aqui Agora'

Ana Ehlert

O jornalisa Gil Gomes morreu nesta terça-feira,16, aos 78 anos. Em estado avançado do mal de Parkinson, ele passou mal em casa e foi levado ao Hospital São Paulo, na zona sul paulistana, onde não resistiu. Ele marcou época quando na década de 1990 era um dos reporteres do programa policial 'Aqui Agora', exibido pelo SBT.

Paulistano da Mooca, onde nasceu emn 30 de junho de 1940, ficou conhecido por reforçar os elementos trágicos e dar maior suspense as narrativas dos fatos ao fazer uma reportagem.

O auge no rádio no Brasil, com grandes locutores e cronistas policiais, foi uma das maiores escolas de Gomes. Profissionalmente ele começou a atuar quando atingiu a maioridade: aos 18 anos, na Rádio Progresso, narrando jogos de futebol.

Sua última aparição foi em 2014, quando, já doente, concedeu uma entrevista a Geraldo Luís, no 'Domingo Show', da Record.