Morre Mário Cravo Júnior, o escultor da Salvador moderna

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Último expoente da geração de artistas modernistas da Bahia, Mário Cravo Júnior morreu nesta quarta-feira em Salvador, aos 95 anos. Ele estava internado havia dez dias na capital baiana com uma pneumonia e morreu após falência múltipla dos órgãos.

Escultor, pintor e gravador, Cravo Júnior teve uma trajetória de mais de sete décadas nas artes e se consolidou como um dos nomes mais importantes da escultura do país.

Junto de artistas como Carlos Bastos e Genaro de Carvalho, ele ajudou a impulsionar a arte moderna na Bahia e deixou um legado de pinturas, gravuras, desenhos e esculturas. Uma parte importante de suas obras está em praças e parques de Salvador.

Talvez a mais conhecida delas, a "Fonte da Rampa do Mercado", construída com fibra de vidro em 1970, tem 16 metros de altura e domina a praça Cairu, ao lado do elevador Lacerda e do Mercado Modelo, dois dos maiores marcos arquitetônicos da metrópole baiana.

Também é de sua autoria o monumento da "Cruz Caída", de 1999, erguida junto à praça da Sé, porta de entrada do Pelourinho. A escultura representa a memória da igreja da Sé, demolida nos anos 1930 para dar passagem a uma linha de bonde em Salvador.

Outro conjunto de suas esculturas está no parque de Pituaçu, onde ele mantinha um atelilê e lá trabalhou diariamente até o último mês. Em Itapuã, sua icônica escultura de uma sereia se tornou um marco de um dos bairros mais conhecidos da capital baiana.

Cravo Júnior nasceu em abril de 1923, em Salvador. Filho de uma família de comerciantes de Alagoinhas, no norte da Bahia, ele passou a infância na capital do estado, onde morou no bairro da Ribeira, região da Cidade Baixa.

Foi na capital que se aproximou de escritores como Jorge Amado e Zélia Gattai e também do artista plástico argentino Carybé, reforçando o elo de sua obra com os temas da cultura popular da Bahia.

Uma de suas esculturas mais célebres, "O Tocador de Berimbau", segue essa linha. Feita de madeira, ela fez parte do acervo do Hotel Nacional, de Brasília. Também é dele "Exu Mola de Jipe", que fica no jardim de esculturas do Museu de Arte Moderna paulistano.

Ele era pai de Mário Cravo Neto, fotógrafo e escultor, morto aos 62, em 2009. Ele foi um dos maiores nomes da fotografia do país, que se notabilizou por retratar os rituais das religiões afro-brasileiras.