Morre o cantor sertanejo José Marciano

Redação Bem Paraná

O cantor sertanejo José Marciano morreu nesta madrugada de sexta-feira, 18, aos 67 anos. Ele foi vítima de um infarto e não resistiu. A informação foi confirmada pela ex-assessora do músico. Ele morreu dormindo, em casa, em São Caetano, por volta das 2 horas da manhã.

Chamado de "O Inimitável", ele ficou famoso por dar voz a canções como "Fio de Cabelo", "Crises de Amor", "Paredes Azuis", "Menina Escuto Meu Conselho". Desde os 16 anos ele fez parceria com João Mineiro e já na década de 1970 começou a se destavar no cenário sertanejo.