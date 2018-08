Morre Otavio Frias Filho, 61, diretor de Redação da Folha de S.Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Otávio Frias Filho, diretor de Redação da Folha de S.Paulo, morreu às 3h20 desta terça-feira (21) em São Paulo, aos 61 anos, vítima de um câncer originado no pâncreas. À frente do jornal por 34 anos, foi o mentor do processo de modernização técnica do jornalismo na década de 1980 batizado de Projeto Folha.

Sob a direção de Otávio, a Folha se tornou o maior e mais influente jornal do Brasil, líder em circulação e em audiência, posições que veio mantendo desde então. O veículo consolidou-se como uma referência no jornalismo apartidário, pluralista, crítico e independente.

Jornalista, ensaísta e dramaturgo, publicou “De Ponta Cabeça” (2000), “Queda Livre” (2003) e “Seleção Natural” (2009), entre outros livros. Deixa Fernanda Diamant, editora da revista literária Quatro Cinco Um, com quem teve as filhas Miranda e Emilia, e os irmãos Maria Helena, médica, Luiz, presidente do Grupo Folha, e Maria Cristina, editora da coluna Mercado Aberto.

O velório ocorrerá a partir de 11h30 desta terça-feira, e a cerimônia de cremação, a partir de 13h30, ambos no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra