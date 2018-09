Morre Paul Virilio, filósofo da aceleração do mundo

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Morreu, aos 86 anos, no dia 10 de setembro, o urbanista e filósofo francês Paul Virilio. Segundo comunicado divulgado pela família nesta terça (18), ele sofreu uma parada cardíaca. O local da morte não foi informado.

Virilio ganhou projeção no fim dos anos 1970 com a publicação do ensaio "Vitesse et politique" (velocidade e política), em que investigava os efeitos da aceleração da vida cotidiana no século 20 sobre o ambiente, o homem e a geopolítica. Em entrevista de 2010 ao jornal Libération, ele destrinchava o que via como traço distintivo da contemporaneidade:

"Nossa compreensão das escalas de tempo e distância foi revirada, e a Terra ficou pequena demais para o progresso [...] o mundo reduzido a quase nada pela velocidade das transmissões, a um ínfimo pela velocidade supersônica. Não se trata de acreditar no fim do mundo, no apocalipse, mas estamos diante de uma singularidade absoluta. Precisamos de uma visão 'revelacionária' [da ordem da revelação], e não mais revolucionária".

Autor de mais de 30 outros livros sobre temas como ecologia, ocupação do espaço público e revolução digital (além de ter sido objeto de compilações de entrevistas), o pensador interessava-se sobremaneira pela Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Nascido em Paris, contemplou os estragos do conflito em Nantes (oeste da França, onde cresceu), bombardeada em duas datas de setembro de 1943. Dali viria o conceito de "estética da desaparição" (título de uma de suas obras).

"A arquitetura me atrai porque sou uma criança da guerra. A destruição de uma cidade como Nantes foi, para mim, como uma revelação da relatividade das construções. A partir dali, tive vontade de trabalhar com a resistência, mas a resistência arquitetônica, aquilo que aguenta, que dura: a cidade", disse, em 2004, a um programa da rádio France Culture.

Naquele momento, ele lançava o ensaio "Ville panique" (cidade pânico), em que se debruçava justamente sobre a mudança de estatuto da guerra a partir do 11 de Setembro, segundo ele o marco zero de uma "hiperguerra", difusa, permanente, onipresente.

Em outras palavras, a queda das Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono encarnavam para Virilio a passagem a um belicismo aleatório, sem alvo definido, sem cenário circunscrito. Da Guerra Fria encerrada uma década antes se teria pulado a um "pânico frio", na formulação dele, a um estado de temor renovado periodicamente. À Folha de S. Paulo, em entrevista concedida em 2004, traçou um quadro sombrio para o século 21. "Na dimensão suicida do novo terrorismo, [o terrorista] pode ser qualquer pessoa. Passamos da Guerra Fria ao pânico frio", afirmou.

O caráter espetacular desses que o pensador chamou de "acidentes integrais" (designação que ele aplica também ao desastre de Chernobyl, em 1986) responderia a um avanço tecnológico igualmente monumental, acachapante -num diálogo perverso entre catástrofe e progresso.

O elemento de ligação desse binômio era justamente a velocidade. Por causa dela, na entrevista de 2010 ao Libération, Virilio se espantava com o que identificava como "sincronização da emoção, mundialização dos afetos".

Para ele, "simultaneamente, em qualquer lugar do planeta, cada um pode sentir o mesmo terror, a mesma inquietude pelo que está por vir, e experimentar o mesmo pânico; é inacreditável!". Diante disso, concluía o francês, teríamos passado da "padronização das opiniões -possibilitada pela liberdade de imprensa- à sincronização das emoções", de uma "comunidade de interesses para um comunismo de afetos".

Segundo o filósofo, essa homogeneização nada tinha de democrática. Pelo contrário, trazia em si um mau agouro, o anúncio de algo funesto por vir.

Antes de o pensador Virilio tecer prognósticos sobre a padronização das sensibilidades, o arquiteto e urbanista Virilio buscou o sui generis.

Nos anos 1960, ao lado do arquiteto e amigo Claude Parent, fundou o grupo Arquitetura Princípio, que daria origem a uma publicação homônima de vida breve, mas de contribuição decisiva ao panorama do segmento, ao servir de vitrine para a divulgação da "função oblíqua" -como o nome sugere, um adeus aos ângulos retos nas construções.

A ideia da dupla era engendrar um curto-circuito na percepção, tirando o homem de sua passividade e forçando-o a repensar sua presença no espaço e seus deslocamentos. Projetaram nesses moldes, e até meados da década de 1970, uma igreja e uma série de Casas da Cultura espalhadas pela França.

Nesta terça, a família do intelectual informou que ele estava trabalhando em um livro inédito e começando a conceber uma exposição na Fundação Cartier, na capital francesa, onde foi curador de algumas mostras nas últimas décadas, além de se aventurar pontualmente na criação.

Ali e em outros centros de arte contemporânea, concebeu trabalhos que, a partir de gráficos, curvas, estatísticas e projeções tridimensionais, mostravam o rastro de desagregação deixado na Terra pela aceleração da tecnologia que tanto o mobilizava como pensador. Ecologista consciente, mas não xiita, ponderaria: "Na crise ecológica, [...] é grande a tentação de querer vencer em vez de convencer. É preciso recusar esse 'globalitarismo' ecológico imposto pelo medo, porque é sempre em nome do bem que se terroriza."