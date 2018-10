Morre vice-presidente do conselho de administração da Cyrela, Rogério Zylbersztajn

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente do conselho de administração da Cyrela Brazil Reallty, Rogério Jonas Zylbersztajn, morreu na madrugada deste domingo (28), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o site da empresa, Zylbersztajn é vice-presidente do conselho de administração e diretor vice-presidente da Cyrela desde 2006. O executivo também é sócio-diretor da RJZ Engenharia, vice-presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro) e vice-presidente da ADEMI (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário).

Sob a gestão de Zylbersztajn, a RJZ Cyrela foi uma das empresas que se destacou na onda dos condomínios fechados com segurança e lazer, na moda dos fitness center e espaço gourmet, há cerca de dez anos.

Foi no ano 2000 que a Cyrela deu início à sua parceria firmada com a RJZ Engenharia no Rio de Janeiro. A incorporação da RJZ aconteceu em abril de 2006.

Em nota, a companhia lamentou a morte do executivo. "A Cyrela lamenta profundamente o falecimento do conselheiro e Diretor Geral da Regional Rio de Janeiro RJZ Cyrela, Rogério Jonas Zylbersztajn, e se solidariza com todos os familiares, amigos e colaboradores nesse momento de tristeza."