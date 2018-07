Morrer professor e publicitário Ivan Pinto aos 87 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O publicitário, professor e advogado Ivan Pinto morreu nesta sexta-feira (13), aos 87 anos.

Ivan Pinto trabalhou nas principais agências do país e foi presidente da Conar, da ABAP (Associação Brasileira das Agências de Publicidade) e da APP (Associação dos Profissionais de Propaganda) e também dava aulas na ESPM.

Formado em direito, Pinto fez os cursos de especialização na Universidade de Chicago. Começou sua carreira no início da década de 1950, quando passou por agências como a Standart e J. Walter Thompson

Nos anos 60, trabalhou na Gessy-Lever, que viria a se tornar Unilever, em São Paulo e Nova York

Como presidente, esteve a frente da SS & B Lintas durante a década de 1980. Desde 1994, Ivan Pinto atuava na área de consultoria e exercia paralelamente a função de professor na ESPM.

O velório será realizado neste sábado (14), das 9 às 14 horas, na Funeral Home (Rua São Carlos do Pinhal, 376, São Paulo). O corpo do professor será cremado no crematório da Vila Alpina.