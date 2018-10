Morrissey anuncia novo disco, 'California Son', para março de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Morrissey, ex-vocalista da banda inglesa The Smiths, adiantou em primeira mão detalhes de seu novo álbum, que será lançado em março de 2019.

À reportagem, o britânico afirmou que o disco se chamará "California Son" e trará doze canções escritas por um apanhado de compositores americanos.

O álbum foi produzido por Joe Chicarelli —que já trabalhou com nomes como The Strokes, U2 e Elton John— e gravado no famoso estúdio Sunset Sound, em Los Angeles. "Joe trouxe muitos novos músicos e experimentamos diversos sons novos. Tudo correu fantasticamente bem e estamos orgulhosos", disse o cantor.

O disco contará com a participação da cantora Laura Pergolizzi, mais conhecida como LP, em duas faixas. Ela já escreveu músicas para Rihanna e Christina Aguilera.

Em abril deste ano, Morrissey divulgou em seu site que havia concluído as gravações de um novo single, também no Sunset Sound, em Los Angeles.

Trata-se de "Back on The Chain Gang", escrita por Chrissie Hynde e gravada pelo grupo The Pretenders em 1982. A música, que vinha sendo tocada ao vivo por Morrissey desde 2017, provavelmente integrará o novo álbum.