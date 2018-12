Morte de Stan Lee e meme da música 'Que Tiro Foi Esse' estão entre mais buscados em 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um ano de perdas significativas no meio artístico e político, a morte do cineasta Stan Lee foi a mais procurada pelos internautas no Google em 2018. O artista, que morreu no dia 12 de novembro, aos 95 anos, teve mais buscas que o DJ Avicci (2º lugar), Mr. Catra (3º lugar) e Marielle Franco (5º lugar).

Pai do Homem-Aranha, do Thor, e de tantos outros, Stan Lee começou a escrever, antes de completar 20 anos, na Timely Comics, que depois se tornaria a Marvel, mas estourou mesmo na década de 1960, quando criou o Quarteto Fantástico e os Vingadores para fazer frente ao sucesso da DC Comics.

Segundo entre os mortos mais buscados na rede, o DJ sueco Avicci morreu em 20 de abril, aos 28 anos, no Omã. Sua morte causou alvoroço por conta da pouca idade. Já o músico Mr. Catra morreu em 9 de setembro, aos 49 anos, em decorrência de um câncer no estômago. Deixou mais de 20 filhos.

Já na parte do humor, os memes da música "Que Tiro Foi Esse", hit da cantora Jojo Maronttinni, ficaram em primeiro lugar nas buscas do Google. Os vídeos de pessoas famosas e desconhecidas se jogando no chão ao som de um suposto tiro viralizaram e tiveram adesão até de Anitta. Mas também houve críticas à brincadeira.

Também estão na lista na categoria humor o ator Fábio Assunção, que foi preso em maio após se envolver em um acidente de trânsito e se recusar o teste do bafômetro; a frase "é verdade esse bilete", usada por um menino de cinco anos para enganar a mãe; e os memes envolvendo o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Em ano de Copa do Mundo, o jogador Neymar Jr. também entrou na lista após uma série de críticas pelas quedas que sofreu durante os jogos da competição.

Confira as listas das maiores buscas de 2018:

>> Em mortes

1º - Stan Lee

2º - Avicii

3º - Mr. Catra

4º - XXXTentacion

5º - Marielle Franco

6º - Nara Almeida

7º - Vitória Gabrielly

8º - Mac Miller

9º - Eduardo Carneiro

10º - Anthony Bourdain

>> Em meme

Pesquisa meme + os assuntos abaixo

1º - Que Tiro Foi Esse

2º - Fábio Assunção

3º - É verdade esse bilhete

4º - Jair Bolsonaro

5º - Neymar Jr.

6º - Copa do Mundo

7º - Dia do Amigo

8º - Lula

9º - Pikachu

10º - Akon