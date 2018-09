Morte de tradicional Papai Noel de shopping de Curitiba causa comoção

Redação Bem Paraná

Morreu na quarta-feira (19) Luimar Narciso Staben, de 70 anos, que encantava as crianças e adultos do Shopping Mueller, em Curitiba, com o Papai Noel. “Ele esteve presente em muitos momentos especiais e sempre trouxe alegria para o nosso fim de ano. Hoje ele se vai, com um chamado de uma missão especial mais longe. Obrigado, Luimar Narciso Staben. O Shopping Mueller e seus clientes agradecem pelos sorrisos, abraços e tantos carinhos”, diz a publicação no Facebook do Shopping.

O post teve, até o momento, mais de 2 mil curtidas, e mil compartilhamentos, além de mais de 300 comentários. A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento do corpo de Staben aconteceu nesta quinta (20) em São José dos Pinhais.