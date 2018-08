Mortes em decorrência da gripe chegam a 87 no Paraná, mostra novo boletim

Da Redação Bem Paraná com sites

O novo boletim da gripe divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira (9) mostra que o número de mortes em decorrência do vírus influenza chega a 87 desde o começo do ano, dez a mais que o boletim divulgado na semana passada.

O número é bem superior do registrado em igual período do ano passado, quando no boletim divulgado no dia 9 de agosto mostrava 33 mortes em decorrência da gripe no Estado.

Do total de óbitos confirmados neste ano a maioria é pelo vírus H3 (46), seguido do H1N1 (39) e da Influenza A (2). Em Curitiba são confirmados 13 mortes pela gripe desde o início do ano.

No mês passado terminou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Curitiba, ao todo, 546.067 pessoas foram vacinadas na cidade. Entre os grupos prioritários – idosos, gestantes, puérperas, crianças com até 5 anos incompletos, pessoas com doenças crônicas, professores e trabalhadores da saúde —, foram imunizadas 421.721 pessoas desde o dia 23 de abril, quando iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza. Com esse número, Curitiba atingiu 91% da cobertura desses grupos.



Com o fim da campanha nacional, a Secretaria Municipal da Saúde abriu a vacinação para toda a população, a partir de 25 de junho, com as doses remanescentes. Em 14 dias, foram aplicadas 124.346 para a população em geral nas unidades de saúde da cidade



A vacina é uma das formas de prevenção do vírus Influenza. Porém, é importante não descuidar de outras formas de evitar a gripe, como higienizar as mãos frequentemente com álcool gel ou lavá-las com água e sabão. Evitar aglomerações e locais fechados é outro cuidado que ajuda contra a proliferação do vírus.