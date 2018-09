Morumbi fará abertura da Copa América; Maracanã, a final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Morumbi será o palco da abertura da Copa América 2019. Após impasses e disputas políticas, a casa são-paulina ficará com a estreia do torneio. Preterido pra o primeiro jogo, o Allianz Parque receberá as outras partidas marcadas para São Paulo. Maracanã, Mineirão, Arena do Grêmio e Fonte Nova completarão a lista de seis estádios escolhidos para a competição.

Depois de meses de vistorias e análises por parte do Comitê Organizador da Copa América e da Conmebol, a decisão dos estádios será oficializada em reunião marcada para a próxima terça-feira (18), em La Paz (Bolívia). A expectativa é que o encontro confirme ainda o Maracanã como palco da final do torneio a ser realizado de 7 a 30 de junho de 2019.