Mostra Container

1. Espaço Zen

O desafio do arquiteto Luiz Maingué foi projetar um ambiente de contemplação e fuga do estresse do dia a dia. Foi inspirado nos jardins japoneses e explora o contraste entre o preto e o branco e entre essas duas cores, os elementos da natureza no entorno. Uma cisterna vertical de 4 metros foi colocada para captar as águas pluviais e redistribuir para uso na casa. Também há um sistema de irrigação automatizado, para garantir que as plantas do jardim estejam sempre saudáveis.

Foto; Tati Hultmann

2. Sala de Jantar e Estar

Esse ambiente é a soma do esforço coletivo da artista Tatiana Hultmann Stavitzki, da engenheira Nazaré Alves, do designer Jonathan Cardozo, da arquiteta Priscila Ferstemberg e da designer Mauren Buest. O resultado foi uma sala ampla, integrada (a porta do container que se abre favorece essa integração), com iluminação automatizada que permite diferentes cenários. Na porta principal de acesso feita de aço, há um sensor para identificação das digitais e, na área de circulação, há sistema de energia emergencial que é acionado por controle remoto e celular. O espaço foi projetado com base em 3 “A”s: Amor, Amizade e Arte. Destaque para a imponente lareira modelo europeu que traz o aconchego para uma noite perfeita entre amigos, a mesa de laca oval que dá fluidez e movimento à sala de jantar, às amplas janelas que integram a sala com o bosque e às obras de arte de renomados artistas que estão expostas em todo o ambiente.

Foto: Leticia Akemi

3. Lavabo

O segundo espaço projetado pelo arquiteto Givago Ferentz aposta em uma arquitetura mais sofisticada. Com porcelanatos que imitam mármore preto revestindo todas as paredes e o piso gerando formas geométricas que reforçam os conceitos do projeto. A louça sanitária preta e os detalhes em inox trazem mas um toque de sofisticação e sobriedade.