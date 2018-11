Mostra de Artes para Crianças oferece boas opções gratuitas em Curitiba. Veja programação

Redação Bem Paraná

A 3ª Espetacular – Mostra de Artes para Crianças que teve início dia (10/11) irá oferecer até 18 de novembro, todos os dias, espetáculos de teatro, circo, dança, performance, música, artes visuais, literatura, contação de histórias e muito mais. A programação que vem ocupando diversos espaços da cidade é gratuita e conta com atrações nacionais e internacionais. Trata-se de uma das maiores mostras de artes para crianças do Brasil.

O encerramento no domingo (18/11), no Teatro Bom Jesus, às 16h, é com o grupo Gompa de Porto Alegre (RS), eles apresentam o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. Fábula ambientada na contemporaneidade, Chapeuzinho Vermelho tem uma mãe ocupada, um pai ausente e uma avó doente e solitária. A rua é perigosa e, em casa, o tédio briga com a vontade de brincar. A peça aborda temas como a imaginação infantil, o medo e a curiosidade da criança diante do desconhecido. Indicação: 5 anos

“A Mostra está muito rica, reúne diversas expressões artísticas, é difícil destacar atrações porque a programação já é um recorte e resultado de uma seleção criteriosa, por isso indico que as pessoas aproveitem tudo ao máximo, inclusive no feriadão que vem por aí. Tem muita coisa boa para ver e fazer”, destaca Michele Menezes, diretora geral da Mostra.

Os ingressos serão distribuídos uma (1) hora antes das apresentações, na bilheteria dos espaços, considerando a disponibilidade de lugares.

PROGRAMAÇÃO PARA SEXTA, SÁBADO E DOMINGO (16,17 E 18/11)

16 DE NOVEMBRO (sexta)

TEATRO SESI PORTÃO – 15h

ALBERTO, O MENINO QUE QUERIA VOAR / Companhia Karagozwk (Curitiba/PR)

Indicação: Livre

17 DE NOVEMBRO (sábado)

CENTRO CRIATIVIDADE SÃO LOURENÇO/EXTERNO – das 9h às 12h

OFICINA RODA PARANGOLÉ/ Nós em Traço Coletivo (Curitiba/PR)

Indicação: 4 a 10 anos

TEATRO SESI PORTÃO – 20h

SOPROS, TAMBORES E ARLEQUINS / Marcela e Mariana Zanette (Curitiba/PR)

Indicação: Livre

18 DE NOVEMBRO (domingo)

TEATRO CLEON JACQUES – 11h

MERGULHO / Eranos Círculo de Arte (Itajaí/SC)

Indicação: 1 a 6 anos

TEATRO BOM JESUS / ENCERRAMENTO – 16h

CHAPEUZINHO VERMELHO/Projeto Gompa (Porto Alegre/RS)

Indicação: 5 anos

A realização da Espetacular é da Pró Cult por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conta com o incentivo do Banco do Brasil e da Celepar.

Mais informações: www.mostraespectacular.com.br

http://procultbr.com/

Endereços:

SESI Portão

R. Padre Leonardo Nunes, 180 - Portão

41 3271 8463

Centro de Criatividade São Lourenço

R. Mateus Leme, 4700 - São Lourenço

41 3313 7192

Teatro Cleon Jacques

R. Mateus Leme, 4700 - São Lourenço

41 3313 7190

Teatro Bom Jesus

Rua 24 de Maio, 135 - Centro

41 2105 4034