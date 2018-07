Mostra de Profissões da Universidade Positivo nesta quarta apresenta até interior de helicóptero

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Conhecer um helicóptero por dentro, ver como funciona um tribunal do júri, participar de um campeonato de Fifa e criar um protótipo. Essas e outras atividades são atrações na Mostra de Profissões da Universidade Positivo (UP), que acontece nesta quarta-feira, 1° de agosto, no câmpus Ecoville da UP. Para oferecer aos jovens e suas famílias uma experiência completa no câmpus, o evento também traz apresentações da banda Firecracker, além de uma praça de food trucks, estandes dos cursos e visitas guiadas pelo câmpus e pela infraestrutura dos blocos, centros de eventos e esportes e auditórios da universidade.

Realizada desde 2001, a Mostra de Profissões da UP é esperada todos os anos por estudantes do Ensino Médio da capital e do interior do Paraná e Santa Catarina. Neste ano, espera receber mais de 7 mil alunos do Ensino Médio e esclarecer todas as dúvidas dos participantes, com o objetivo de auxiliá-los na escolha da profissão. Os estudantes que cumprirem cinco atividades específicas terão isenção na taxa de inscrição para o vestibular de mais de 50 cursos da instituição.

Serviço

Mostra de Profissões UP 2018

Data: quarta-feira, 1° de agosto

Local: Universidade Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Ecoville)

Informações: up.edu.br/mostra