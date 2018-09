Mostra de SP terá instalação em realidade virtual e pôster de Laurie Anderson

Folhapress

TORONTO, CANADÁ (FOLHAPRESS) - Chama-se "Chalkroom", ou quarto de giz, a instalação em realidade virtual criada pela artista experimental, além de cantora e cineasta, Laurie Anderson. Nela, o espectador pode "voar" em meio a palavras, desenhos e histórias que flutuam como se fossem inscrições numa lousa que recobre todo o ambiente.

A obra será uma das atrações da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a partir de 18 de outubro. A estrutura será montada num anexo do CineSesc, na rua Augusta.

Anderson, que expôs a instalação no último Festival de Veneza, também irá fazer o cartaz da mostra paulistana. O visual final do pôster ainda está em processo de aprovação por parte da americana de 71 anos, viúva do músico Lou Reed e entusiasta do cruzamento entre arte e tecnologia.

Realidade Virtual de Laurie Anderson que vem para São Paulo Divulgação Realidade Virtual de Laurie Anderson que vem para São Paulo Em "Chalkroom", o que ela propõe, é que o "leitor" sobrevoe entre "palavras que flutuam no ar como e-mails", como anuncia o site do projeto. Pode-se percorrer várias câmaras, sob orientação da narração de Anderson via fone de ouvido.

A obra foi criada em parceria com o taiwanês Hsin-Chien Huang e integrou a programação do último Festival de Veneza.

A Mostra de SP, um dos mais importantes eventos de cinema do país, também exibirá o novo filme de Lars von Trier, "A Casa que Jack Construiu". O longa, que causou controvérsia em Cannes, acompanha a história de um serial killer vivido por Matt Dillon, que tem uma predileção por matar mulheres.