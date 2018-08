Mostra 'Queermuseu' derruba classificação proibitiva para 14 anos na Justiça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exposição "Queermuseu" não terá mais classificação proibitiva para 14 anos, agora será apenas indicativa. Segundo o advogado do Parque Lage, Damien Guedes, o museu venceu uma ação contra a proibição nesta terça (21).

A exposição foi reaberta no último sábado (18) no Parque Lage, no Rio de Janeiro, com a classificação proibitiva para menores de 14 anos. Isso porque, na véspera, a Justiça proibiu o acesso de menores de 14 anos, alegando que a mostra apresenta nudez e conteúdo sexual. A decisão da 1ª Vara da Infância e da Juventude só permitia acesso de jovens de 14 e 15 anos acompanhados dos responsáveis.

"Este juiz fez isso de uma maneira preconceituosa, porque a mostra trata do assunto 'queer'", afirma Guedes que conta, em entrevista à reportagem, que está na frente de 12 outros processos contra a mostra que vão desde inquéritos criminais, civis e até um processo no Ministério da Justiça.

A primeira exibição da mostra, em Porto Alegre, foi suspensa em setembro do ano passado pelo Santander Cultural após pressão de grupos conservadores nas redes sociais. Entre os artistas que compõe a exposição estão Adriana Varejão, Cândido Portinari, Lygia Clark, Yuri Firmesa e Leonilson.

A montagem no Rio foi garantida após crowdfunding , que levantou mais de R$ 1 milhão, e polêmica com o prefeito Marcelo Crivella (PRB), que não permitiu que a mostra fosse levada ao MAR (Museu de Arte do Rio de Janeiro).