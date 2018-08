Mostra reúne peças históricas que vão de objetos do cinema até itens da Segunda Guerra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de cinema, TV, esporte, história, música e ciência têm parada obrigatória no Shopping Eldorado a partir de quinta (9). O centro comercial inaugura, na data, a mostra gratuita "Relíquias do Mundo", que reúne objetos históricos de diferentes origens e áreas do conhecimento.

Os itens fazem parte da coleção pessoal do empresário João Muniz Júnior, aficionado por história e fã de franquias como De Volta para o Futuro e Star Wars, que há pelo menos dez anos vem adquirindo peças raras de empresas, sites e leilões ao redor do mundo.

Entre os objetos da exposição estão instrumentos musicais, como uma guitarra autografada por Amy Winehouse em 2007 e outra que pertenceu aos Beatles, assinada pelos membros da banda de rock.

Ingressos para o festival de Woodstock, que ocorreu em Nova York em 1969, e para o que seria o último show de Elvis Presley, marcado para o dia 26 de agosto de 1977 (mas que não chegou a acontecer devido ao falecimento do cantor americano dez dias antes) também fazem parte da exposição.

Os fãs de séries e filmes não vão ficar desapontados: na coleção estão objetos de cena originais, como um remo de "Titanic" (1997), a garrafa mágica utilizada no primeiro episódio de "Jeannie É um Gênio" (1965) e um baralho do filme "007 - Cassino Royale" (2006), todos com certificados de autenticidade.

Réplicas também marcam presença, sempre autografadas. É o caso de uma hoverboard (um skate voador) como a que Marty McFly usa em "De Volta para o Futuro Parte 2", assinada por Michael J. Fox. Uma reprodução do comunicador da série clássica de TV "Star Trek" e de um sabre de luz como o de Darth Vader, da saga Star Wars, são outros itens da mostra.

No campo dos esportes, destaque para camisetas das seleções brasileira e argentina, assinadas, respectivamente, por Pelé e Maradona. Uma luva autografada e um roupão utilizado pelo boxeador americano Muhammad Ali também prometem agradar aos atletas.

Entre os objetos com valor científico estão um meteorito de 13 bilhões de anos comprado em um leilão, um pedaço da nave da missão Apollo 11, que levou o primeiro homem à Lua, e um traje de astronauta da Nasa -os dois últimos vendidos pela própria agência espacial para financiar novos projetos.

Outros destaques são um fonógrafo fabricado por Thomas Edison com cerca de 110 anos, um pedaço do Muro de Berlim e pedras da batalha de Iwo Jima, da Segunda Guerra Mundial, manchadas de sangue.

SHOPPING ELDORADO

ONDE Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, região oeste

QUANDO Seg. a sex.: 14h às 22h. Sáb.: 10h às 22h. Dom. e feriados: 14h às 20h

QUANTO GRÁTIS