Motocicleta pega fogo em acidente impressionante durante prova em Portugal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente impressionante marcou uma etapa do Mundial de Superbike nesta sexta-feira (14), na cidade portuguesa de Portimão. O piloto Chaz Davies caiu em uma curva e viu sua moto pegar fogo bem a sua frente, enquanto era jogado para longe da pista.

Tudo aconteceu durante a terceira sessão de treinos livres, no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto britânico perdeu o controle de sua Ducati em uma curva aberta para a direita, em alta velocidade, e só parou dezenas de metros depois. Enquanto era arrastado, a motocicleta ficou por alguns segundos sob labaredas, que se apagaram tão rapidamente quanto surgiram.

Davis passa bem, não tendo sido atingido pelo fogo. Ele inclusive se levantou imediatamente após o acidente e interagiu com a equipe de socorristas. Na saída, ponderou que “felizmente, a moto não sofreu grandes danos”.

Davies é o segundo colocado do Mundial de Superbike, tendo alcançado dois pódios consecutivos nas últimas corridas. Ele está, no entanto, a 92 pontos atrás do também britânico Jonathan Rea.