Os ingressos para a edição 2018 do Motor Show Curitiba, o MS Trade Show, que acontece entre os dias 03 e 05 de agosto no USINA CINCO (1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-300) em Curitiba, já estão à venda e disponíveis no site www.omotorshow.com.br com lote promocional no menu COMPRE SEU INGRESSO. Acesso único e por dia, sábado – 4/Agosto - R$ 20,00 (individual), domingo – 5/Agosto - R$ 30,00 (individual) e credenciais R$ 50,00 – individual (acesso único todos os dias 3,4 e 5 Agosto)