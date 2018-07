Motorista da Uber em SP tenta apartar briga de passageiras e é morto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de Uber morreu, após ser atingido por um golpe de garrafa no pescoço, na rua Avanhandava, na região central de São Paulo. A vítima, ainda não identificada, foi morta por volta das 4h20 desta segunda-feira (30).

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do aplicativo de transporte recebeu o chamado de duas pessoas que disseram ter sido vítimas de roubo.

Já dentro do carro, por volta das 4h15, elas teriam reconhecido os suspeitos e descido do carro, ainda de acordo com a PM.

Após uma confusão, o motorista do aplicativo foi atingido por uma garrafa. Ele foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no 78º DP (Jardins).