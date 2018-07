Motorista embriagado atropela e mata cadeirante na zona norte de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher cadeirante morreu e um homem ficou ferido após serem atropelados por um carro, na região de Santana, zona norte de São Paulo, por volta das 18h30 deste domingo (22).

O homem empurrava a cadeira de rodas da mulher na rua Santa Eulália quando os dois foram atingidos pelo carro. A cadeirante foi arremessada e bateu a cabeça na guia e o homem teve fraturas nas pernas e no braço.

Os dois foram levados pelos bombeiros ao pronto-socorro do Hospital do Mandaqui, onde a mulher morreu. O homem permanece internado, mas o estado de saúde não foi informado.

O motorista não fugiu do local do acidente, mas ao ser submetido ao teste do bafômetro foi constatado que estava embriagado. Ele foi levado ao 20º DP (Água Fria) e permanece preso.