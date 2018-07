Motorista embriagado atropela e mata mulher cadeirante na zona norte de SP

Folhapress

MARTHA ALVES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher cadeirante morreu e um homem ficou ferido após serem atropelados por um carro, na região de Santana, na zona norte de São Paulo, por volta das 18h30 de domingo (22).

O homem empurrava a cadeira de rodas da mulher na rua Santa Eulália quando foram atingidos pelo veículo. A cadeirante foi arremessada e bateu a cabeça na guia, e o homem teve fraturas nas pernas e no braço.

Os dois foram levados pelos bombeiros ao pronto-socorro do Hospital do Mandaqui, onde a mulher morreu. O homem permanece internado, e o estado de saúde dele não foi informado.

O motorista, identificado como Leandro Nichel, permaneceu no local do acidente, mas, ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que estava embriagado.

Em audiência de custódia realizada na tarde desta segunda-feira (23) no Fórum Criminal da Barra Funda, no centro da capital paulista, a juíza Helena Furtado de Albuquerque Cavalcanti converteu a prisão em flagrante de Nichel em preventiva.

A prisão preventiva não tem prazo máximo definido e pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da ação penal.

O advogado de Nichel, Willey Fontanelle Marinato, foi procurado pela reportagem, mas disse que não vai se manifestar sobre a situação de seu cliente neste momento.

Acidentes com motoristas bêbados são rotina em São Paulo. No último dia 6, por exemplo, um motociclista morreu após ser atingido por um carro no Morumbi. O motorista tinha 0,87 mg/l de álcool no sangue. Acima de 0,3 mg/l, a pena pode ser de seis meses a três anos de prisão.

Em 11 de junho, um ciclista de 15 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na avenida Atlântica, na zona sul. No dia 2 do mesmo mês, um garoto de seis anos morreu também após um atropelamento por motorista alcoolizado.