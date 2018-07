Motoristas recebem homenagens e ações na cidade e nas rodovias

Antonio Trajano

Hoje é dia de São Cristóvão e também é comemorado o Dia Nacional do Motorista, que recebem homenagens e outras ações em Curitiba e nas rodovias. Na Capital, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) programou ações educativas que reforçam a responsabilidade dos condutores para a segurança e cuidado com a vida.

Em parceria com outros órgãos de trânsito, realiza uma ação com entrega de materiais educativos e orientações. A atividade acontece na Avenida 7 de setembro, esquina com a Mariano Torres, das 11 às 13 horas.

Outra homenagem é voltada para os caminhoneiros, e é promovida pelo Grupo CCR, responsável por trechos de rodovias pedagiadas no País, incluindo a BR-277, entre Curitiba e Ponta Grossa. A ação tem atendimento médico, corte de cabelo, mnassagem e podologia, das 9 às 17 horas, no Posto Quinta, em Campo Largo.