Mourinho diz que Pogba 'mostrará como é bom' em partida contra o Valencia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paul Pogba ''mostrará a todos como é bom'', disse o técnico do Manchester United, José Mourinho. Apesar da equipe inglesa atravessar um mau momento, o treinador português acredita que o meio-campista ''terá um jogo fantástico'', em partida contra o Valencia, que acontecerá na próxima quarta-feira (12), pela Liga dos Campeões.

Integrante da equipe campeã da Copa do Mundo de 2018, Pogba que voltou ao Manchester em 2016 por £ 89 milhões (o equivalente a R$ 442 milhões), ficou no banco durante a vitória sobre o Fullham por 4x1, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. Segundo Mourinho, o meio-campista iniciará contra o Valencia como titular.

Ao longo da temporada, Pogba e Mourinho deram indícios, explorados pela imprensa, de estarem em desacordo. Segundo o jornal inglês 'The Sun', após o empate contra o Southampton por 2x2, em jogo do Campeonato Inglês, o técnico do Manchester United teria comparado o jogador a um ''vírus''.

José Mourinho deixou as intrigas de lado, nesse sábado (8), ressaltando a força do trabalho em equipe: "Os jogadores entendem que quando temos 11 juntos, lutando juntos, trabalhando juntos como uma unidade, podemos ser uma equipe muito melhor."