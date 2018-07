MP denuncia ex-vereador por servidor ‘fantasma’

O Ministério Público entrou com ação civil na Justiça contra o ex-vereador de Curitiba, Valdemir Soares (PRB), acusado de manter um funcionário fantasma em seu gabinete na Câmara Municipal entre 2012 e 2014. De acordo com a investigação do MP, Soares – que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, e renunciou ao cargo em 2016, após ser flagrado votando no lugar de outro parlamentar – teria mantido Dener Gomes como servidor comissionado em seu gabinete, apesar de ele nunca ter exercido funções na Casa.

Segundo a promotoria, Gomes seria sócio de uma gráfica, além de outras empresas, que prestariam serviços ao vereador. O MP aponta na ação que “assessores que trabalharam nos anos de 2012 a 2014, junto ao gabinete” do vereador confirmaram que Dener Gomes “jamais exerceu atividades na Câmara Municipal de Curitiba no referido período e que tinham conhecimento de que ele era proprietário de uma empresa que fornecia material de campanha política para o vereador Valdemir”.

Gráfica

Os mesmos ex-assessores afirmaram, em depoimento aos promotores, que o vereador “costumava determinar que o pessoal do gabinete fosse buscar material de campanha na ‘gráfica de Dener’, sendo que, em tais ocasiões, não era feito nenhum tipo de pagamento para a retirada do material, reforçando a hipótese de que tais serviços eram pagos com o salário que Dener recebia da Câmara Municipal de Curitiba, sem que ali trabalhasse efetivamente”. Ao todo, o assessor teria recebido salários no total de R$ 221 mil em valores atualizados, diz MP.