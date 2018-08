MP recorre para manter ação com Moro

O Ministério Público Eleitoral entrou ontem com recurso contra a decisão do desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que retirou da 13ª da Justiça Federal, comandada pelo juiz Sérgio Moro, o inquérito contra o ex-governador Beto Richa (PSDB) que investiga suposto repasse de R$ 2,5 milhões da Odebrecht à campanha do tucano ao governo do Estado de 2014.

No recurso, a procuradora regional Eleitoral Eloísa Helena Machado afirma existirem ‘novos elementos probatórios nos autos que demonstram a conexão de parte dos fatos apurados com o objeto das investigações desenvolvidas pela Operação Lava Jato”. Ela pede que as investigações sejam compartilhadas entre o Juízo da 177ª Zona Eleitoral, a quem cabe investigar os supostos delitos eleitorais atribuídos ao ex-governador, e a 13ª Vara Federal, coordenada por Sérgio Moro, a quem caberia o acompanamento das investigações dos delitos comuns.

O inquérito tramitava inicialmente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) até abril, quando ele ainda era governador, em razão do foro privilegiado. Com a renúncia do tucano para disputar a eleição para o Senado, Richa perdeu o foro e o STJ determinou o envio dos autos à Justiça Eleitoral para o exame da existência ou não de conexão com crimes comuns da esfera federal.

Recebidos os autos pela 177ª Zona, a juíza Mayra Rocco Stainsack determinou a cissão das investigações entre a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal. Em novo recurso ao TRE, a defesa do ex-governador requereu a manutenção da competência da Justiça Eleitoral para a condução das investigações desenvolvidas no inquérito policial. O pedido foi acolhido pelo desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado.

A filha de Luiz Fernando Wowk Penteado é filiada ao PSDB e tem cargo no governo do Estado. Camila Witchmichen Penteado foi nomeada em 17 de novembro do ano passado, por Beto Richa, para exercer, em comissão, a função de assessora da Governadoria. O desembargador afirma que o fato de sua filha ser comissionada do Estado ‘não origina suspeição ou impedimento legal’.

A defesa do ex-governador Beto Richa informa que as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral, ao recurso interposto perante o Tribunal Regional Eleitoral, ainda não chegaram à Justiça. Cabe, portanto, aguardar.