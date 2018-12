MPF em Chapecó recomenda que instituições de ensino não permitam assédio moral a professores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O procurador da República em Chapecó (SC) Carlos Humberto Prola Júnior recomendou às instituições de ensino superior da região e gerências regionais de educação, que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária e que não haja qualquer forma de assédio moral a professores, por parte de estudantes, familiares ou responsáveis.

A recomendação atende representações recebidas pelo Ministério Público Federal (MPF) informando que a deputada estadual eleita Ana Caroline Campagnolo estaria conclamando estudantes a realizar filmagens do que denomina "professores doutrinadores" que, segundo ela, "inconformados e revoltados" com o resultado da eleição para presidente da República, fariam das salas de aula "auditório cativo para suas queixas político partidárias", insuflando então os estudantes a filmar e gravar todas as manifestações que, em seu entendimento, seriam "político-partidárias ou ideológica (sic)".

Na recomendação o procurador da República informa que pesquisas realizadas no Facebook "denotam que efetivamente a deputada estadual catarinense, eleita no recente pleito, manifestou-se nesse sentido".

Carlos Humberto Prola Júnior considera ainda que a conduta da política, "além de configurar flagrante censura prévia e provável assédio moral em relação a todos os professores do estado de Santa Catarina, das instituições públicas e privadas de ensino, não apenas da educação básica e do ensino médio, mas também do ensino superior, afronta claramente a liberdade e a pluralidade de ensino".