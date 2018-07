MPF faz audiência pública sobre patrimônio de Luiz Gonzaga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MPF (Ministério Público Federal) vai realizar audiência pública no próximo dia 2 para discutir a preservação e promoção do patrimônio cultural deixado por Luiz Gonzaga no Parque Aza Branca, no município de Exu (PE).

No parque, fundado pelo próprio músico, está instalado o Museu do Gonzagão, principal ponto turístico da cidade.

A iniciativa é do MPF em Salgueiro/Ouricuri. O assunto é tema de inquérito civil de responsabilidade do procurador da República Marcos de Jesus.

O objetivo é acompanhar a situação do patrimônio cultural do músico, que morreu em 2 de agosto de 1989.

Em dezembro de 2012, o jornalista Inaldo Sampaio informou em sua coluna que o então governador Eduardo Campos assinou um decreto na cidade de Exu desapropriando a área do Parque Aza Branca a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Estado.

“Decidimos tomar para o Estado a responsabilidade de cuidar desse bem imensurável da nossa cultura popular. Assim, poderemos investir mais na divulgação e na memória desse patrimônio que já era, de fato, do povo pernambucano”, disse o governador na ocasião.

O MPF informa que será realizado o cadastramento de expositores, cidadãos e entidades civis. O evento é aberto ao público e à imprensa.

A audiência contará com representantes da prefeitura de Exu, ONG Parque Aza Branca, Associação Luiz Gonzaga de Forrozeiros do Brasil e Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), dentre outras entidades.

Também foram convidados o Iphan (Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional), a Fundarpe (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco) e a Secretaria Estadual de Cultura.

AUDIÊNCIA PÚBLICA "PATRIMÔNIO CULTURAL DE LUIZ GONZAGA"

Quando: 2 de agosto, a partir das 13h30

Onde: Auditório do Colégio Municipal Bárbara de Alencar – R. Antoliano Alencar, s/n, Centro, Exu/PE

Inscrições: pelo e-mail [email protected], telefone (87) 3871-6660 ou presencialmente (Av. Arcôncio Vieira, 129, Nossa Senhora das Graças, Salgueiro/PE)