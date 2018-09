Mr. Catra será homenageado na Parada LGBTI de São Conrado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro Mr. Catra, morto no dia 9 de setembro, aos 49 anos, será homenageado na primeira Parada LGBTI de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, no próximo domingo (23).

Priscila Rodrigues, organizadora da parada, afirma que a homenagem se deve a uma frase dita pelo músico sobre os gays: "Deixa os gay ser gay, deixa os gordos comer, deixa as mina dar, deixa eu ter meus filhos. Deixa as pessoas".

"Essa frase diz tudo o que a gente prega, que é tolerância e respeito. Mas Catra não era querido pela gente só por essa frase. Ele era uma pessoa que levava alegria e não discriminava ninguém", disse Rodrigues.

Com isso, a frase será estará em uma faixa que será aberta no trio principal com o rosto do cantor. O evento também trará shows de Valesca Popozuda, Gabily, Inês Brazil, Boivi entre outros. Os organizadores esperam receber 1 milhão de pessoas.