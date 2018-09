Mr. Catra será velado na noite desta segunda no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro Mr. Catra será velado na noite desta segunda-feira (10) no Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro.

A cerimônia será aberta ao público e começa às 21h. Na terça (11), o corpo do músico será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade-Sulacap às 10h, segundo informações da assessoria de imprensa.

Wagner Domingues Costa, conhecido como Mr. Catra, morreu no domingo (9) em decorrência de um câncer de estômago.

Ele deixa três mulheres, 32 filhos e quatro netos.