Mr Hoppy Blues Festival com seis horas de música ao vivo neste sábado

Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado (4), a partir das 17h, o Mr Hoppy Beer & Burger, em sua unidade da Mateus Leme, no bairro Centro Cívico, promove o Mr Hoppy Blues Festival, um minifestival que promete homenagear os grandes nomes do estilo musical, com entrada gratuita.

Serão seis horas de música ao vivo, com um line-up composto com nomes conhecidos da cena local e nacional, entre eles, Kadu Lambach, o primeiro guitarrista do Legião Urbana, que se junta ao harmonicista e cantor André Juan, dando início às atrações da noite. Em seguida, Zia Leme, uma das vocalistas da banda curitibana Milk’n’ Blues, assume o microfone.

De acordo com José Araújo Netto, sócio-proprietário da marca, unir boa música, gastronomia e chope artesanal é o objetivo principal da rede. “O Mr Hoppy nasceu com a proposta de oferecer uma alternativa para aqueles que querem ter um tempo de qualidade com os amigos sem gastar muito. Apostamos no conceito de 3B’s – Blues, burger e beer -, que está presente nas quase 15 operações da rede no Brasil. O Mr Hoppy Blues Festival deve se tornar algo itinerante e acontecerá em todas as unidades no País, promovendo música de qualidade, aliada a boa gastronomia e chopes artesanais”.

Entre as opções gastronômicas disponíveis para o sábado (4), porções de Batata-Frita – tradicional (R$8) e com cheddar e bacon (R$12), Onion Rings com molho barbecue (R$10) e seis opções de hambúrgueres com valores a partir de R$10. Destaque para o Classic Salad Burger (R$10), composto por pão, hambúrguer, maionese, rúcula, cebola roxa, tomate e queijo mozzarella; o Barbie Kill (R$10), que consiste em pão, hambúrguer, maionese, queijo mozzarella, molho barbecue com pimenta defumada e cerveja stout coberto com cebola crispy; e o New York Double (R$18), com pão australiano, dois hambúrgueres, maionese, queijo mozzarella e creme de bacon coberto por onion rings.

Já nos chopes, a operação da Mateus Leme conta com cerca de 10 torneiras da bebida, que são abastecidas com rótulos locais e nacionais, com valores a partir de R$8.

O Mr Hoppy Mateus Leme fica na Rua Mateus Leme, 2530, Centro Cívico.

Serviço:

Mr Hoppy Blues Festival

Local: Mr Hoppy Curitiba – Mateus Leme

Rua Mateus Leme, 2530

Horário: a partir das 17h

Entrada gratuita

Facebook.com/mrhoppymateusleme

Instagram: @Mrhoppybeer